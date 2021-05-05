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Sivasspor'da, Medipol Başakşehir mesaisi başladı

05.05.2021 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor'da, Medipol Başakşehir mesaisi başladı

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SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 40. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman topla yapılan ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise üç grup halinde yarı saha maç yaptı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Demir Grup Sivasspor ile Medipol Başakşehir Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi saat 20.30'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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