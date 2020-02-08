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Sivasspor'da Petar Skuletic ameliyat edildi

SİVAS HABERLERİ  | 08.02.2020 18:44 | Son Güncelleme

Sivasspor'da Petar Skuletic ameliyat edildi

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor'da yeni transfer Petar Skuletic, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ameliyat edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, perşembe akşamı Antalyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk müsabakası sırasında sol eli kırılan Sırp futbolcu, Acıbadem Altunizade Hastanesi El Cerrahisi, Omuz ve Dirsek Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Arel Gereli tarafından ameliyata alındı.

Skuletic'in, bir hafta sonra salonda kontrollü kuvvet çalışmalarına, sonraki hafta da koşulara başlayacağı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Demir Grup Sivasspor Futbol Petar Skuletic

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