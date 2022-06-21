Sivasspor'dan, 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek Jorge Felix'e teşekkür

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek orta saha oyuncusu Jorge Felix'e kulübe yaptığı hizmetler dolayısıyla teşekkür etti.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 4 Ağustos 2020'de Sivasspor'un renklerine bağladığı Felix'in sözleşmesinin 30 Haziran 2022'de sona ereceği belirtildi.
Açıklamada, "Felix’e bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Jorge Felix, son iki sezonda 40 kez kırmızı-beyazlı formayı giyerken, 6 kez gol sevinci yaşadı.
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