Sivasspor'dan Hakan Arslan'ın sakatlığıyla ilgili açıklama:

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Demir Grup Sivassporlu futbolcu Hakan Arslan'ın sağlık durumunun ilerleyen günlerde netlik kazanacağı bildirildi.
Hakan Arslan'ın sakatlığıyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Hakan Arslan, Çaykur Rizespor ile geçtiğimiz çarşamba günü sahamızda oynadığımız maçta sağ dizine aldığı darbe nedeniyle sakatlanarak oyundan alındı. Yapılan kontrollerinde sağ diz içerisinde yaygın yumuşak doku ve kanama ile beraber kemik ödemi bulunan oyuncumuzun tedavisine başlandı. Ciddi seviyede bir sakatlık olarak değerlendirilmeyen oyuncumuzun durumu ilerleyen günlerde netlik kazanacak." ifadelerine yer verildi.
Arslan, Çaykur Rizespor ile oynanan ve 1-1 sona eren maçın ikinci yarısının başında sakatlığı nedeniyle yerini Azubuike'ye bırakmıştı.
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