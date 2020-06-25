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Sivasspor'dan "korsan maske" uyarısı

SİVAS HABERLERİ  | 25.06.2020 20:29 | Son Güncelleme

Sivasspor'dan "korsan maske" uyarısı

SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, kulübün logosunu taşıyan lisanssız maske satan iş yerleri hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hazırlanan Sivasspor logolu lisanslı maskelerin, "Sivasspor Store" ve kulübün on-line alışveriş sitesinde satışa sunulduğu belirtildi.

Kulübün önemli gelir kaynaklarından biri olan Sivasspor isimli ve amblemli ürünlerin satış hakkının sadece kulübe ait olduğunun aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde bazı mağazalarda, seyyar satıcılarda ve internet sitelerinde, kulübümüzün izni olmadan korsan maske satışı yapıldığı tespit edilmiştir. Pandemi sürecinde temel ihtiyaçlardan biri olan Sivasspor logolu korsan maskeleri satan iş yerleri hakkında, kulüp avukatlarımız aracılığıyla yarından itibaren yasal işlem başlatacağımızı kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz."

"Korsan ürünle mücadelemiz ancak büyük taraftarımızın desteğiyle hayata geçebilecektir." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, taraftarlardan sadece lisanslı ürünleri satın almaları ve korsan ürün satan yerleri kulübe bildirmeleri istenildi.

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