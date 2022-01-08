Sivassporlu futbolcu Özkan Yiğiter'in doğum günü kutlandı

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivassporlu futbolcu Özkan Yiğiter'e 22. yaş gününde doğum günü sürprizi yapıldı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre takımın defansında forma giyen Özkan Yiğiter'in doğum günü, teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı.
Yiğiter, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasındaki mumları üfledikten sonra takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.
Açıklamada, "Özkan'ın doğum gününü kutlar, nice sağlıklı ve başarılı yıllar dileriz." ifadesine yer verildi.
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