Sivassporlu futbolculardan yeni yıl mesajı

SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da futbolcular çektikleri video ile vatandaşların yeni yılını kutladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan videoda, futbolcular Leke James, Erdoğan Yeşilyurt, Azubuike Okechukwu, Kerem Atakan Kesgin, Isaac Cofie, Ahmet Oğuz, Olarenwaju Kayode ve Özkan Yiğiter yer aldı.

Futbolcular, 2022'in sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir sene olmasını temenni etti.



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