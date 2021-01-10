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Sivassporlu Hakan Arslan takımındaki forvetleri geride bıraktı

10.01.2021 11:07 | Son Güncelleme:
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Bu sezon ligde 4. golüne ulaşan kırmızı-beyazlı ekibin orta saha oyuncusu Hakan Arslan, ligde 2 gol atan golcü oyuncu Mustapha Yatabare, 1 golü bulunan forvet Aronua Kone ve henüz golü bulunmayan forvet Kayode'den fazla gol atma başarısı gösterdi

SİVAS (AA) - SERHAT ZAFER - Demir Grup Sivasspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Hakan Arslan, bu sezon Süper Lig'de attığı gollerle takımına önemli katkı sağladı.

Kırmızı-beyazlı ekipte uzun süredir forma giyen 32 yaşındaki takım kaptanı Hakan, geride kalan 18 haftada 4 gole imza attı.

Süper Lig'in 11. haftasında kırmızı-beyazlı ekibin deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada ve 14. haftada Gençlerbirliği'ni sahasında 3-1 yendiği karşılaşmada gol atma başarısı gösteren Hakan, ligin 18. haftasında dün Sivasspor'un konuk ettiği ve 2-1 kazandığı Gaziantep FK maçında takımına galibiyeti getiren golleri attı.

Kariyerinde 227 kez Süper Lig maçında görev alan Hakan, bu periyotta rakip fileleri 36 kez havalandırma başarısı gösterdi.

Türkiye Kupası'nda da 45 kez forma giyen Hakan, 13 kez de gol sevinci yaşadı.

- Forvetleri geride bıraktı

Hakan Arslan, kırmızı-beyazlı ekipte orta sahada görev almasına rağmen attığı gollerle dikkati çekiyor.

Sivas temsilcisi ile 31 Mayıs 2021'e kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncu bu sezon attığı 4 golle kırmızı-beyazlı ekibin 3 forvetini de geride bıraktı.

Malili forvet Mustapha Yatabare, Sivasspor'un ligin 5. haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 3-1, 14. haftada Gençlerbirliği'ni sahasında 3-1 mağlup ettiği karşılaşmalarda gol sevinci yaşadı.

Fildişi Sahilli golcü oyuncu Arouna Kone ise kırmızı-beyazlı ekibin ligin 2'nci haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yendiği karşılaşmada gol atma başarısı gösterdi.

Sivasspor'un Nijeryalı forveti Olarenwaju Kayode bu sezon Süper Lig'de henüz golle tanışamadı.

Kırmızı-beyazlı ekipte, gole dönük orta saha oyuncusu Max Gradel 5 golle takımına en çok katkı sağlayan isim olurken, orta saha oyuncusu Faycal Fajr 3, savunma oyuncusu Caner Osmanpaşa, orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt ve defans oyuncusu Ziya Erdal da birer kez fileleri havalandırdı.

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