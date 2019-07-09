Sivassporlu kaleci Samassa: En verimli şekilde sahada olacağım

Sivasspor'un yeni sezon öncesi Fransız ekibi Troyes'tan transfer ettiği Malili kaleci Mamadou Samassa, Bolu kampında kulübün resmi internet sitesine özel açıklamalarda bulundu. Sivasspor'a transfer olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten 29 yaşındaki file bekçisi, "Hocamıza, yöneticilerimize ve herkese teşekkür ediyorum. Onların sayesinde Demir Grup Sivasspor ailesine katıldım" diye konuştu.

Kırmızı-beyazlı ekibe transfer sürecinden de bahseden Samassa, "Türkiye'de futbol oynamak istiyordum. Demir Grup Sivasspor, bana ilgi duydu. Ben de bu ilgiliye olumlu karşılık verdim. Buraya gelmeden önce Fousseni Diabate ile görüştüm. Gereken bilgileri bana aktardı. Rahat bir şehir olduğunu söyledi. Kulübün ailesel bir yapısının olduğunu belirtti ve ben de buranın tam bana göre olduğuna karar verdim. Demir Grup Sivasspor'a katıldım ve burada olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.

'TARAFTARLARIMIZ ÇOK SICAK'

Transfer sürecinde 2-3 günlüğüne Sivas'a geldiğini belirten Mamadou Samassa, "Sivas'ta bazı taraftarlarımızla tanıştım. Çok sıcak olduklarını ve futbola çok ilgi duyduklarını gördüm. Bu beni gerçekten çok mutlu etti. Taraftarlarımız için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Böyle bir kaleci görecekler sahada. En verimli ve en iyi şekilde sahaya çıkacağım" diye konuştu.