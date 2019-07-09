SPOR

Sivassporlu kaleci Samassa: En verimli şekilde sahada olacağım

SİVASSPOR HABERLERİ  | 09.07.2019 16:38 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor'un yeni kalecisi Mamadou Samassa, "Taraftarlarımız için elimden geleni yapmaya çalışacağım. En verimli ve en iyi şekilde sahaya çıkacağım" dedi.

Sivassporlu kaleci Samassa: En verimli şekilde sahada olacağım

Sivasspor'un yeni sezon öncesi Fransız ekibi Troyes'tan transfer ettiği Malili kaleci Mamadou Samassa, Bolu kampında kulübün resmi internet sitesine özel açıklamalarda bulundu. Sivasspor'a transfer olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten 29 yaşındaki file bekçisi, "Hocamıza, yöneticilerimize ve herkese teşekkür ediyorum. Onların sayesinde Demir Grup Sivasspor ailesine katıldım" diye konuştu.

Kırmızı-beyazlı ekibe transfer sürecinden de bahseden Samassa, "Türkiye'de futbol oynamak istiyordum. Demir Grup Sivasspor, bana ilgi duydu. Ben de bu ilgiliye olumlu karşılık verdim. Buraya gelmeden önce Fousseni Diabate ile görüştüm. Gereken bilgileri bana aktardı. Rahat bir şehir olduğunu söyledi. Kulübün ailesel bir yapısının olduğunu belirtti ve ben de buranın tam bana göre olduğuna karar verdim. Demir Grup Sivasspor'a katıldım ve burada olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.

'TARAFTARLARIMIZ ÇOK SICAK'

Transfer sürecinde 2-3 günlüğüne Sivas'a geldiğini belirten Mamadou Samassa, "Sivas'ta bazı taraftarlarımızla tanıştım. Çok sıcak olduklarını ve futbola çok ilgi duyduklarını gördüm. Bu beni gerçekten çok mutlu etti. Taraftarlarımız için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Böyle bir kaleci görecekler sahada. En verimli ve en iyi şekilde sahaya çıkacağım" diye konuştu.

Bolu Gerede'de devam eden birinci etap kamp çalışmalarını da değerlendiren tecrübeli eldiven, şunları söyledi:

"Kampta dördüncü günümüz. Her şey çok iyi gidiyor. Takım arkadaşlarım ve teknik heyet ilk geldiğimde beni çok iyi karşıladı. Burada olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Yurt dışına ilk kez transfer oldum. Ön yargılarım vardı. Burada bir aile yapısı var. Bundan çok büyük zevk duyuyorum. Takım arkadaşlarımla ve hocamızla hedeflerimizin arkasında olacağız ve ben de o hedeflere varmak için her şeyi yapacağım."

'ONLAR OLMADAN BİR ŞEY YAPAMAYIZ'

Yeni sezon öncesi taraftarlara da seslenen Samassa, "Sezon boyunca taraftarlarımıza ihtiyacımız var. Maçlarımızda stadyumu doldursunlar çünkü en büyük desteğimiz olacaklar. Onlar olmadan biz de bir şey yapamayız. Onlar tribündeki yerini alsın ki bizler de sahada başarı gösterelim. Taraftarlarımızın sayesinde güzel bir sezon geçireceğiz" dedi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Öte yandan, Sivasspor, Bolu kampı çalışmalarını bugün öğle yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 11.00'de başlayan antrenman 1 saat sürdü. Kamp yaptıkları otelin yanında bulunan göletin etrafında dayanıklılık koşusu yapan kırmızı-beyazlılar daha sonra koordinasyon çalışmalarıyla idmanı tamamladı. Antrenmanda yeni transfer Caner Osmanpaşa da yer aldı. (DHA)

PARTNERİşte Haziran 2019 en güçlü Android telefonlarıİşte Haziran 2019 en güçlü Android telefonları
Caner Osmanpaşa, Sivasspor’daCaner Osmanpaşa, Sivasspor’da
Sivasspor'dan Yambere harekatıSivasspor'dan Yambere harekatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sivasspor Transfer kaleci

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Hakkari'deki hain saldırıda 2 asker şehit oldu

Hakkari'deki hain saldırıda 2 asker şehit oldu

İşte F.Bahçe'den Rize'ye gidecek 4 oyuncu

İşte F.Bahçe'den Rize'ye gidecek 4 oyuncu

Dünya Cengiz Ünder'i konuşacak

Dünya Cengiz Ünder'i konuşacak

Beşiktaş yıldız futbolcuyu İstanbul'a getirdi

Beşiktaş yıldız futbolcuyu İstanbul'a getirdi

Bafetimbi Gomis'ten flaş karar!

Bafetimbi Gomis'ten flaş karar!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çalımbay'dan transfer hamlesi

Çalımbay'dan transfer hamlesi

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sivas'a Brezilyalı stoper

Sivas'a Brezilyalı stoper

Sivasspor'da Samassa an meselesi

Sivasspor'da Samassa an meselesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivassporlu kaleci Samassa: En verimli şekilde sahada olacağım

Samassa: En verimli şekilde sahada olacağım

Caner Osmanpaşa, Sivasspor’da

Caner Osmanpaşa, Sivasspor’da

Sivasspor, Yambere’ye teklif götürecek

Sivasspor'dan Yambere harekatı

Muammer Yıldırım, Sivasspor'da

Muammer Yıldırım, Sivasspor'da

Sivasspor’da kombine fiyatları belli oldu

Sivasspor’da kombine fiyatları belli oldu

Sivasspor, Aaron Appindangoye'yi renklerine bağladı

Sivasspor'dan üçüncü transfer

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.