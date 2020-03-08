Sivassporlu Mert Hakan, Fatih Aksoy ve Hakan Arslan'da açıklamalar

Süper Lig'de 25. hafta mücadelesinde Sivasspor ile Galatasaray 2-2 berabere kaldı. Sivasspor'da Mert Hakan Yandaş, Hakan Arslan ve Fatih Aksoy karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte yıldız futbolcuların açıklamaları;

MERT HAKAN YANDAŞ'DAN GALATASARAY İÇİN TRANSFER AÇIKLAMASI

Mert Hakan Yandaş ilk olarak, "Maça inanılmaz başladık, biz bile böyle başlayacağımızı beklemiyorduk. Golü bulduk sonra bize yakışmayan 2 gol yedik. İlk yarı Galatasaray istediği pozisyonları buldu. Devre arasında, yine aynı başlayıp, maçı lehimize çevireceğimizi biliyorduk. Bu seneki hedeflerimizden biri, iç sahada maç kaybetmeden devam etmek" dedi.

Sivasspor'un orta saha oyuncusu ayrıca, "Santrforun 10 golü var, benim 7 golüm var, Hakan ağabeyin golleri var. Galatasaray pas oyununu inanılmaz oynayan takımlardan, bizi inanılmaz zorladılar. 1 puan aldığımız için de, burada kaybetmediğimiz için de mutluyuz." açıklamasını yaptı

GALATASARAY'A TRANSFER CEVABI

TRT Spor'a da konuşan Mert Hakan Yandaş, "İnanılmaz başlamıştık ama vurduğumda Muslera çıkardı. Öne de geçtik ama basit goller yedik. Galatasaray ligin en iyi takımlarından ve bizi zor duruma soktular. İkinci yarıda biz iyiydik, içeride kaybetmediğimiz için mutluyuz. Galatasaray'a transferim hakkında çıkanlar üzücü şeyler... Profesyonel insanlarız, sezon sonu gelince olabilir ama ben Sivasspor arması taşıyorum. Benim farklı düşüncem olur mu? Bizim aile terbiyemiz var. Biz iyi insanlardan oluşan bir ülkeyiz. İnsanları karalamak kolay olmamalı" sözlerini kullandı.