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  4. Sivassporlu Mamadou Samassa iddialı konuştu

Sivassporlu Mamadou Samassa iddialı konuştu

SİVASSPOR HABERLERİ  | 09.01.2020 11:18 | Son Güncelleme

Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Demir Grup Sivasspor'un Malili kalecisi Mamadou Samassa,"Lige başladığımızda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi favori büyük takımlar vardı ama bizim de bir çift sözümüz vardı" dedi.

Sivassporlu Mamadou Samassa iddialı konuştu

Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Demir Grup Sivasspor'un Malili kalecisi Mamadou Samassa, Demir Grup Sivasspor'un ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Malili file bekçisi, Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlamalarıyla ilgili, "Bunu konsantrasyonumuza, ciddi olmamıza bağlıyorum. Takım ve bireysel olarak bu konsantrasyonu sağlarsanız başarı da gelir. Bunu da sağladığımızı düşünüyorum. Ama sadece ligin yarı yolundayız ve bir devre daha var. Bu devrede aynı şekilde devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de büyük bütçelere sahip takımlar olduğunun altını çizen Samassa, "Lige başladığımızda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi favori büyük takımlar vardı ama bizim de bir çift sözümüz vardı, onu da ekleyeyim. Aynı şeklide, aynı ciddiyetle, aynı çalışmayla devam edeceğiz. İkinci yarıda da maç maç bakarak yolumuza devam edeceğiz. Şampiyonluk için konuşmak için çok erken. Türkiye'de her takım her takımı yenebilir. Çok köklü ve iyi oyunculardan kurulu takımlar var. Şampiyonluk yolunda bir takımı daha önemli bir rakip olarak öne çıkarmam da zor" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'DE ÇOK HUZURLUYUM"

Demir Grup Sivasspor'a transfer sürecini anlatan Samassa, şunları söyledi:

"Fransa'da yaşarken de Türkiye'de oynamak, burada kendimi geliştirmek istiyordum. Ve oldu, Türkiye'ye geldim. Sivas'ta mutluyum. Türkiye'ye transfer olmadan önce teklifler aldım. Fransa'dan ve Fransa dışından teklifler vardı ama Türk ligi ile ilgileniyordum. Kafamda bu vardı. Türk liginde daha çok gelişmek istiyordum. Kararım bu yöndeydi ve inşallah böyle devam edeceğim."

Kırmızı-beyazlı takımın file bekçisi, "Türkiye'ye transfer olmayı çok istemenin sebepleri nelerdi?" sorusuna, "Buraya gelmeden ve Türk ligini tanımadan önce, burada oynayan bazı futbolcularla temasa geçtim. Yıllardır burada oynayan Yatabare gibi... Türkiye'ye gelme sebeplerimden biri gerçekten Türk ligini çekici bulmam. Taraftarlar, atmosfer, insanların futbola olan ilgisi beni Türkiye'ye çok çekti. Daha çok da yaşam ve hayat tarzı diyelim. Türkiye'nin Müslüman ülke olması tercihimde çok önemli faktör. Çevremdeki insanların mutlu olması, üzerimde büyük bir etken. Bu yaptığım işe olumlu yansıyor. Türkiye'de çok huzurluyum. Sivas'ta beni gerçekten çok güzel karşıladılar. Sakin ve huzurlu bir şehir. Sivas tam benim yaşamıma göre bir şehir" cevabını verdi.

"MUSLERA'YI TAKİP EDİYORDUM"

Samassa, Türkiye'de beğendiği kaleciler konusunda, "Çok iyi kaleciler var. Türkiye'ye transfer olmadan önce de Muslera'yı takip ediyordum. Çok sevdiğim bir kaleci. Bir de Konya'nın kalecisini (Serkan Kırıntılı) de çok beğeniyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de en beğendiği statlarla ilgili Sivassporlu kaleci, "Galatasaray'ın maçlarını oynadığı Türk Telekom Stadı beni çok etkiledi. İçindeki atmosfer güzeldi. Bizim stat da çok güzel, sıcak, İngiliz usulü bir stat. Bize çok yardımcı oluyor" diye konuştu.

Fransa'da 13 yıl Guingamp'ta, 3 yıl da Troyes'te forma giydiğini anlatan Samassa, Türkiye'de kalmak istediğini belirtti.

"UZUN KALECİ OLMAK DAHA AVANTAJLI"

Örnek aldığı kalecilerin Steve Mandanda ve Bernard Lama olduğunu ifade eden 1,98 metre boyundaki Samassa, uzun boylu olmanın avantajları ve dezavantajlarıyla ilgili, "Belki kısa kaleciler kadar patlama gücüm olamaz ama bizim de başka avantajlarımız var. O yüzden benim için uzun kaleci olmak daha avantajlı gibi geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şampiyonluk yolunda taraftarlarının desteğine ihtiyaç duyduklarının altını çizen Samassa, Sivassporlu taraftarlara şu mesajı yolladı:

"Onlar bizim en büyük destekçimiz. İlk yarıda içeride oynadığımız maçlarda çok güzel bir taraftar desteği vardı. Aynı şekilde devam etmesini istiyorum, daha da çok taraftarımız gelsin. Eğer şampiyonluğa gideceksek stadımız daha da çok dolsun."

Takımda en iyi anlaştığı isim konusunda Samassa, "Bütün takım arkadaşlarımla iyi bir iletişimim var ama özellikle bir ismi söylemem gerekirse Mustapha Yatabare. Çünkü uzun yıllardır onu tanıyorum. Zaten Guingamp'ta yıllarca birlikte oynadık, kupayı da almıştık. Mali Milli Takımı'nda da birlikte oynadık. Benim için büyük bir ağabeyim, o yüzden Yatabare derim" ifadelerini kullandı.

Samassa, bildiği Türkçe kelimeleri, "Yavaş yavaş, tamam, evet, çık, kardeş, abi, teşekkürler." şeklinde sıraladı.

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