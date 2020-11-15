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Sivasspor'un eski teknik direktörlerinden Lütfü Baykuş vefat etti

SİVAS HABERLERİ  | 15.11.2020 12:30 | Son Güncelleme

Sivasspor'un eski teknik direktörlerinden Lütfü Baykuş vefat etti

SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da çeşitli dönemlerde teknik direktörlük görevlerinde bulunan Lütfü Baykuş, vefat etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Çeşitli sezonlarda kulübümüzde teknik direktörlük yapmış Lütfü Baykuş'un vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, başta Baykuş ailesi olmak üzere camiamıza, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Lütfü Baykuş, Sivasspor'da 1968-1969, 1971-1972, 1975-1976, 1977-1978 ve 1986-1987 sezonlarında teknik direktörlük görevlerinde bulunmuştu.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Sivas Şube Başkanlığı da yapan Baykuş'un cenazesinin Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.

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