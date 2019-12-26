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  4. Sivasspor’un yıldızı Arouna Kone’yi mutlu eden hediye

Sivasspor’un yıldızı Arouna Kone’yi mutlu eden hediye

SİVASSPOR HABERLERİ  | 26.12.2019 14:22 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor’un yıldız oyuncusu Arouna Kone'ye kendisine benzetilen biblo hediye edildi. Yıldız oyuncu aldığı hediye karşısında mutlu oldu

Sivasspor’un yıldızı Arouna Kone’yi mutlu eden hediye

Süper Lig’de zirve mücadelesinde adından söz ettiren Sivasspor'da oynadığı futbol ile yıldızlaşan 36 yaşındaki futbolcu Arouna Kone, bugün ilginç bir sürpriz ile karşılaştı.

Yıldız futbolcunun hayranlarından olan iş adamı Mehmet Gürbüzer, polyester kullanarak yıldız oyuncunun biblosunu yaptı. Gürbüzer, kulüp tesislerini ziyaret edip benzeri olan bibloyu yıldız futbolcuya hediye etti. Kone, benzeri bibloyu görünce mutlu olduğunu dile getirdi.

Kone, kendisi için yapılan bibloyu beğendiğini belirterek, güzel bir hatıra olarak saklayacağını söyledi.
Yaptığı biblonun Kone tarafından beğenilmesinin kendisini de mutlu ettiğini belirten Gürbüzer, "Bu yılda Sivasspor çok başarılı. Her zaman ilgi ile takip ediyoruz ama bu yıl ki başarısı bambaşka. Bir Sivasspor biblo heykeli oluşturdum, kendi emeğimle. Yaptığım heykeli gösterdiğim insanlar Kone’ye benzettiklerini söylediler. Bende Kone’ye hediye etmek istedim. Polyester malzemeden yaparak boyadım. Kone de beğendi. Bu da beni mutlu etti" dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sivasspor Arouna Kone Spor Toto Süper Lig

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