Sivassspor'da Tolgahan Acar ile yollar ayrıldı

Kulüpten yapılan açıklamada, Tolgahan'ın sözleşmesinin 31 Mayıs 2019'da sona erdiği anımsatıldı.
Açıklamada, "Tolgahan Acar'a bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
3 sezondur kırmızı-beyazlı formayı giyen kaleci Tolgahan, 56 maçta görev aldı.
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