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Sivas'ta 150 yıllık değirmende geleneksel üretim devam ediyor

21.09.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Değirmenin sahibi 63 yaşındaki Emrullah Aşbilek: - "Su değirmenlerinden öğütülen buğdaydan elde edilen undan yapılan ekmek yumuşacık ve lezzetli oluyor"

SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde su ile çalışan yaklaşık 150 yıllık değirmen, yörenin un ihtiyacını karşılamaya devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin sayılı illerinde bulunan su değirmenleri gelişen teknoloji ile tarihe karışıyor. Hafik ilçesine 40 kilometre uzaklıkta yer alan Şahin köyündeki su değirmeni ise eski usul sistemle çalışarak adeta teknolojiye meydan okuyor.

Şahin Deresi’nin buz gibi suyu ile dönen değirmen, yörenin kepekli un ihtiyacını karşılıyor.

Değirmenin sahibi 63 yaşındaki Emrullah Aşbilek, su değirmenlerinde elektrikle çalışanlara göre daha kaliteli buğday öğütüldüğünü belirterek, "Su değirmenlerinden öğütülen buğdaydan elde edilen undan yapılan ekmek yumuşacık ve lezzetli oluyor. Doğal olması bir tarafa doğanın içerisinde un üretmenin keyfi bambaşka." ifadesini kullandı.

Değirmenin yaklaşık 150 yıllık geçmişe sahip olduğuna dikkati çeken Aşbilek, şunları kaydetti:

"Burası babam ile amcamın yapmış olduğu bir değirmen. Burada sadece un öğütmüyor, bulgur da çekiyoruz. Ayrıca bu yapı içerisinde kereste de biçiyoruz, bileme makinesinde de bıçaklarımızı, baltalarımızı biliyoruz. Babam vefat edince bu değirmenin sesinin kesilmesine izin vermedim, geleneksel yöntemlerle un öğütmeye devam ediyorum."

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