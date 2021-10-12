Sivas'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

E.Ç. (60) idaresindeki 58 TR 448 plakalı otomobil, Alibaba Mahallesi'nde, O.Ş'nin (41) kullandığı 58 ACV 421 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile O.Ş'nin otomobilindeki çocukları Z.Ş. (17) ve B.Ş. (15) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz