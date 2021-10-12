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Sivas'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

12.10.2021 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

E.Ç. (60) idaresindeki 58 TR 448 plakalı otomobil, Alibaba Mahallesi'nde, O.Ş'nin (41) kullandığı 58 ACV 421 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile O.Ş'nin otomobilindeki çocukları Z.Ş. (17) ve B.Ş. (15) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sivas

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