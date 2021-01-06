Sivas'ta 203 kişilik "İşbaşı Eğitim Programı" ile istihdama katkı

SİVAS (AA) - Sivas'ta, İŞKUR İl Müdürlüğü ile 5 firma arasında istihdam taahhüt ve iş birliği protokolü imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan, Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilen protokol imza töreninde, 2021 yılına istihdam hedefleriyle başladıklarını bildirdi.

2021'in bereketli bir yıl olacağını belirten Ayhan, "Bu tür imzaları, bu tür protokolleri hakikaten çok önemsiyoruz. Benim en çok keyif aldığım, en huzur bulduğum, en mutlu olduğum imzalar istihdam odaklı imzalardır." ifadelerini kullandı.

İstihdamın önemine vurgu yapan Ayhan, şunları kaydetti:

"İş demek bereket demektir, şehrimizin üretmesi demektir. İŞKUR İl Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarımız bugün olduğu gibi yarın da devam edecek. Bu vesileyle istihdam sözü veren ve işbaşı eğitim programından istifade eden firmalarımıza minnettarız."

- "2021 yılında istihdam devam edecek"

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de firmalara personel istihdamı için ortaya koydukları kararlılıktan dolayı teşekkür etti.