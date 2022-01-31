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Sivas'ta 214 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

31.01.2022 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta 214 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

SİVAS (AA) - Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 214 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 214 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı yolların açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, etkili kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.

Karın yağmasıyla tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda güzel görüntüler oluştu.

Meydandaki Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalma tarihi yapılar karla kaplandı.

Kar yağışı Sivas'ı çevre illere bağlayan yollarda da etkili oldu.

Sivas-Erzincan kara yolunda tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

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kar yağışı Sivas

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