Sivas'ta 27 evden hırsızlık yapan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta 27 ikametten hırsızlık yaptığı tespit edilen 4 şüpheliden 3'ü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, kiraladıkları araçla kentte 27 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla dün gözaltına alınan S.T, C.A, A.K. ve G.İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliye sevk edilen zanlılardan S.T, C.A, ve A.K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, G.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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