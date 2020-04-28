Sivas'ta 541 bin ücretsiz maske dağıtıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 20 ile 65 yaş arası vatandaşlara 541 bin ücretsiz maske dağıtıldığı bildirildi.

AK Parti Sivas İl Başkanlığından yapılan açıklamada, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Sağlık Bakanlığının hayata geçirdiği uygulama ile 20 ile 65 yaş arası vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Sivas'ta da bu kapsamda eczaneler aracılığıyla ücretsiz maske dağıtımının hayata geçirildiği aktarılan açıklamada, vatandaşların kimlik numaralarıyla maskeleri almaya başladığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, kentte ücretsiz maske dağıtımının sürdüğünü aktardı.

Sivas'ta dağıtılan maske sayısına da değinen Aksu, "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ve Sivas Eczacılar Odası'ndan alınan bilgilere göre hükümetimiz tarafından ücretsiz olarak eczaneler üzerinden Sivas'ta 3 günde dağıtılan maske sayısı 541 bin olmuştur. Bu süreçte katkıda bulunan mensubu olmaktan gurur duyduğum tüm eczacılarımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

