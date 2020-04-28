YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas'ta 541 bin ücretsiz maske dağıtıldı

Sivas'ta 541 bin ücretsiz maske dağıtıldı

SİVAS HABERLERİ  | 28.04.2020 12:58 | Son Güncelleme

Sivas'ta 541 bin ücretsiz maske dağıtıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 20 ile 65 yaş arası vatandaşlara 541 bin ücretsiz maske dağıtıldığı bildirildi.

AK Parti Sivas İl Başkanlığından yapılan açıklamada, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Sağlık Bakanlığının hayata geçirdiği uygulama ile 20 ile 65 yaş arası vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Sivas'ta da bu kapsamda eczaneler aracılığıyla ücretsiz maske dağıtımının hayata geçirildiği aktarılan açıklamada, vatandaşların kimlik numaralarıyla maskeleri almaya başladığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, kentte ücretsiz maske dağıtımının sürdüğünü aktardı.

Sivas'ta dağıtılan maske sayısına da değinen Aksu, "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ve Sivas Eczacılar Odası'ndan alınan bilgilere göre hükümetimiz tarafından ücretsiz olarak eczaneler üzerinden Sivas'ta 3 günde dağıtılan maske sayısı 541 bin olmuştur. Bu süreçte katkıda bulunan mensubu olmaktan gurur duyduğum tüm eczacılarımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Metroda korku dolu anlar! Bayılıp raylara düştü Metroda korku dolu anlar! Bayılıp raylara düştü
Sivas'ta 21 öğrenci zehirlendiSivas'ta 21 öğrenci zehirlendi
Anahtar Kelimeler:
Ak Parti koronavirüs maske Sivas

En Çok Okunan Yerel Haberler

2016’dan beri aranan FETÖ terör örgütü üyesi jandarmadan kaçamadı

2016’dan beri aranan FETÖ terör örgütü üyesi jandarmadan kaçamadı

(Özel) Uyarıları dilemeyerek dışarı çıkan vatandaş: “Bugün çok kalabalık, inşallah hep böyle olur”

(Özel) Uyarıları dilemeyerek dışarı çıkan vatandaş: “Bugün çok kalabalık, inşallah hep böyle olur”

Van'da menfeze saklanmış 10 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Van'da menfeze saklanmış 10 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Kontrolden çıkan otomobil direkle bariyer arasına sıkıştı

Kontrolden çıkan otomobil direkle bariyer arasına sıkıştı

Kapış kapış değil kardeş kardeş

Kapış kapış değil kardeş kardeş

Kuyucak Kaymakamı Kurt, maske dikim atölyesini ziyaret etti

Kuyucak Kaymakamı Kurt, maske dikim atölyesini ziyaret etti

Sivas Namaz Vakitleri 28 Nisan Salı

İmsak
03:55
Sabah
05:29
Öğle
12:34
İkindi
16:22
Akşam
19:30
Yatsı
20:58

Sivas Nöbetçi Eczaneler28 Nisan Salı

Doğruyol Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Merkez
Yıldırım Eczanesi
Merkez
Adil Eczanesi
Sarkisla
Can Eczanesi
Yildizeli
Emre Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Virüsü yenen hemşire, başka hastalar için bağışta bulundu

Virüsü yenen hemşire, başka hastalar için bağışta bulundu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Hedef 1 Milyon Kangal Akkaraman Koyunu

Hedef 1 Milyon Kangal Akkaraman Koyunu

Hazine arazileri tarıma açılacak

Hazine arazileri tarıma açılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.