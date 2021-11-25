Sivas'ta 6 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 6 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, geceden itibaren etkili olmaya başlayan kar nedeniyle ilçelerden Akıncılar'da 3, Doğanşar'da 2 ve Suşehri'nde 1 köy yolu ulaşıma kapandı.
Karla mücadele ekipleri, köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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