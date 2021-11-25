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Sivas'ta 6 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

25.11.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta 6 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 6 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, geceden itibaren etkili olmaya başlayan kar nedeniyle ilçelerden Akıncılar'da 3, Doğanşar'da 2 ve Suşehri'nde 1 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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