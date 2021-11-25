Sivas'ta 6 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 6 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, geceden itibaren etkili olmaya başlayan kar nedeniyle ilçelerden Akıncılar'da 3, Doğanşar'da 2 ve Suşehri'nde 1 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

