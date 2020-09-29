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Sivas’ta araç sayısı 164 bini aştı

SİVAS HABERLERİ  | 29.09.2020 17:23 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Ağustos ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı.Verilere göre Sivas’ta 2019’un Ağustos ayında 161 bin 490 olan motorlu kara taşıtı sayısı 2020’nin aynı ayında 164 bin 87’ye ulaştı.

Sivas’ta araç sayısı 164 bini aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Ağustos ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı.
Verilere göre Sivas’ta 2019’un Ağustos ayında 161 bin 490 olan motorlu kara taşıtı sayısı 2020’nin aynı ayında 164 bin 87’ye ulaştı. Araçların 85 bin 587’sini otomobil, 33 bin 154’ünü traktör, 26 bin 436’sını kamyonet, 7 bin 771’ini motosiklet, 6 bin 146’sını kamyon, 3 bin 216’sını minibüs, bin 269’unu otobüs, 508’ini ise özel amaçlı araç oluşturdu.
5 bin 547 aracın devri yapıldı
TÜİK, Ağustos ayında illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas’ta Ağustos ayında 5 bin 547 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 3 bin 824’ünü otomobil, 87’sini minibüs, 16’sını otobüs, 803’ünü kamyonet, 132’sini kamyon, 150’sini motosiklet, 2’sini özel amaçlı araçlar, 533’ünü de traktör oluşturdu.

Sivas’ta araç sayısı 164 bini aştı

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