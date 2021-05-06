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Sivas'ta arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

06.05.2021 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, 2 aile arasında çıkan arazi anlaşmazlığı kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İğnebey köyünde H.Y. (52) ve oğlu M.Y. (16), arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabaları K.Y. (25) ve R.Y. (50) ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.Y, tabancayla K.Y. ve R.Y'ye ateş etti.

K.Y. olay yerinde hayatını kaybetti, bacak ve kolundan yaralanan R.Y. hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından H.Y. ve oğlu M.Y. gözaltına alındı.

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