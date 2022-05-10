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Sivas'ta babasıyla mantar toplarken kaybolan 4 yaşındaki çocuk bulundu

10.05.2022 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta babasıyla mantar toplarken kaybolan 4 yaşındaki çocuk bulundu

SİVAS (AA) - Sivas'ta kaybolduğu bildirilen 4 yaşındaki çocuk, jandarma ekiplerinin 5 saat süren aramasının ardından havalimanı yakınlarındaki bir arazide bulunarak ailesine teslim edildi.

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı yakınlarında ailesiyle mantar toplamaya çıkan 4 yaşındaki Poyraz Efe Yaşin kayboldu.

Ailesinin durumu bildirmesi üzerine çocuğu aramak için bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgede 5 saat süren aramanın ardından havalimanına yakın bir bölgedeki arazide bulunan Poyraz Efe Yaşin, ailesine teslim edildi.

Soğuktan üşüdüğü gözlenen Yaşin'e, bir asker üniformasını giydirdi. Ambulansa alınan çocuk sağlık kontrolünden de geçirildi.

Baba Hüseyin Yaşin, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuğunu bulan jandarma ekibine teşekkür etti.

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