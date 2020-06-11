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Sivas'ta balık adamlar Dipsiz Göl'ü temizledi

SİVAS HABERLERİ  | 11.06.2020 12:22 | Son Güncelleme

Sivas'ta balık adamlar Dipsiz Göl'ü temizledi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Doğanşar ilçesindeki Dipsiz Göl, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) görevli balık adamlar ve arama kurtarma derneklerinin dalgıçları tarafından temizlendi.

Sivas kent merkezine 98 kilometre, Doğanşar ilçesine 16 kilometre uzaklıkta bulunan Dipsiz Göl'de, Doğanşar Kaymakamlığı ve AFAD İl Müdürlüğünün organizasyonu, Sivas Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Eğitim Merkezi (AKEM) üyeleri ve Cumhuriyet Üniversitesinden akademisyenlerin de katılımıyla temizlik çalışması yapıldı.

Balık adamlar, göldeki atıkların yanı sıra yüzeyindeki yosunları da temizledi.

AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci, gazetecilere, Anadolu'nun bir çok yerinde Dipsiz Göl'e benzeyen doğal güzellikler olduğunu söyledi.

Sivas'taki doğal güzelliklerden birinin de Dipsiz Göl olduğunu belirten Ekinci, "Bu doğa zamanla kirleniyor ve zaman zaman temizlik, bakım istiyor. Pandemiden dolayı tekrar normalleşme sürecine girmemizle birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz." dedi.

Gölü 2017 yılında temizlediklerini anlatan Nazif Ekinci, "Kaymakamımızın ricasıyla ekibim ve Cumhuriyet Üniversitesinden hocalarımızla beraber Dipsiz Göl'ü temizleyerek doğaseverlere, mesire alanını kullanan vatandaşlarımıza daha güzel bir görsellik sağlama adına katkı sunalım istedik. Mesleki faaliyetlerimizin dışında zaman buldukça başka faaliyetlerimiz de devam ediyor." diye konuştu.

Ekinci, çalışmaya katkı sağlayanlara da teşekkür etti.

Doğanşar Kaymakamı Onur Aykaç da gölün ve mesire alanının yıllardır kullanıldığı için oluşan çevre kirliliğini ve gölün üzerindeki ot tabakasını temizleme çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Kaymakamlık ve belediye öncülüğünde AFAD ve gönüllü dalgıçların gölü temizlediğini aktaran Aykaç, "Gölümüzün temizliğinde doğal çevreye ve herhangi bir canlı türüne zarar vermeden bu temizlik faaliyetini yürütmek istiyoruz. Tamamen doğal yöntemlerle insan gücüne dayalı bir şekilde temizleme faaliyetimizi yapıyoruz. Gölümüzü insanlarımıza ve turizme kazandırmaya çalışmaktayız." şeklinde konuştu.

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