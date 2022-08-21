Sivas'ta başkalarının yerine sınava giren 5 zanlı yakalandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta, başkalarının yerine Ticari Taşıt Kullanma Belgesi (SRC) sınavına girdikleri gerekçesiyle 5 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Şehit Furkan Peker Anadolu Lisesi'nde düzenlenen SRC sınavına, M.S. (24), M.A. (33), O.B. (38), A.A. (35) ve S.A'nın, başkalarının yerine "joker" olarak girdiği belirlendi.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden S.A. serbest bırakıldı, 4'ü adliyeye sevk edildi.
Zanlıların adliyedeki işlemleri sürüyor.
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