YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas'ta bel fıtığı hastasının yardımına karla mücadele ekipleri yetişti

Sivas'ta bel fıtığı hastasının yardımına karla mücadele ekipleri yetişti

20.12.2021 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta bel fıtığı hastasının yardımına karla mücadele ekipleri yetişti

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan bel fıtığı hastası, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı.

İlçeye 35 kilometre uzaklıktaki Karacaören köyünde yaşayan bel fıtığı hastası 61 yaşındaki Osman Koçak, ağrıları atınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Ambulansla hareket eden sağlık ekipleri, kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köye ulaşmak için İlçe Özel İdaresinden iş makinesi istedi.

Bölgeye sevk edilen karla mücadele ekipleri, kapanan köy yolunu iş makineleriyle kısa sürede ulaşıma açtı.

Ambulansla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan Koçak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.​​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'de gündem olmuştu! Onur Alp'in ölümünde yeni gelişmeTürkiye'de gündem olmuştu! Onur Alp'in ölümünde yeni gelişme
PARTNERİlk kez el ele!İlk kez el ele!
Sivas'ta fırtına, minarenin yıkılmasına neden olduSivas'ta fırtına, minarenin yıkılmasına neden oldu
Anahtar Kelimeler:
Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 20 Aralık Pazartesi

İmsak
06:12
Sabah
07:42
Öğle
12:34
İkindi
14:56
Akşam
17:17
Yatsı
18:42

Sivas Nöbetçi Eczaneler20 Aralık Pazartesi

Derman Eczanesi
Merkez
Karslıoğlu Eczanesi
Merkez
Kübra Eczanesi
Merkez
Adil Eczanesi
Sarkisla
Gül Eczanesi
Yildizeli
Şifa Eczanesi
Zara
Derman Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Hatayspor Başkan Vekili Mustafa Özat, Trabzonspor maçını değerlendirdi:

Hatayspor Başkan Vekili Mustafa Özat, Trabzonspor maçını değerlendirdi:

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kasımpaşa-Sivasspor maçının ardından

Kasımpaşa-Sivasspor maçının ardından

Adalet Bakanı Gül, Tunceli'de cemevi ziyaretinde konuştu:

Adalet Bakanı Gül, Tunceli'de cemevi ziyaretinde konuştu:

Samsunspor, AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Samsunspor, AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.