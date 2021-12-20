Sivas'ta bel fıtığı hastasının yardımına karla mücadele ekipleri yetişti

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan bel fıtığı hastası, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı.

İlçeye 35 kilometre uzaklıktaki Karacaören köyünde yaşayan bel fıtığı hastası 61 yaşındaki Osman Koçak, ağrıları atınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Ambulansla hareket eden sağlık ekipleri, kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köye ulaşmak için İlçe Özel İdaresinden iş makinesi istedi.

Bölgeye sevk edilen karla mücadele ekipleri, kapanan köy yolunu iş makineleriyle kısa sürede ulaşıma açtı.

Ambulansla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan Koçak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.​​​​​​



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz