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Sivas'ta bir çoban 3 kişiyi av tüfeğiyle öldürdü

24.07.2022 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta bir çoban 3 kişiyi av tüfeğiyle öldürdü

SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bir çoban, otlattığı hayvanları çalmaya geldiklerini iddia ettiği 3 kişiyi av tüfeğiyle öldürdü.

İddiaya göre, Kale köyünde bazı köylülerin küçükbaş hayvanlarının çobanlığını yapan A.Y. (24), Kadılı mevkisine kamyonetle hırsızlık amacıyla geldiklerini düşündüğü O.T. (58), M.T. (20) ve K.P'ye (23) yanında bulunan av tüfeğiyle ateş etti.

Çevredekilerin bilgi vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri O.T, M.T. ve K.P’nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Şüpheli A.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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