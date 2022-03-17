YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas'ta bir hastanın karın boşluğundan yaklaşık 5 kilogramlık kist çıkarıldı

Sivas'ta bir hastanın karın boşluğundan yaklaşık 5 kilogramlık kist çıkarıldı

17.03.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta bir hastanın karın boşluğundan yaklaşık 5 kilogramlık kist çıkarıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ta karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran kadının karın boşluğunda tespit edilen yaklaşık 5 kilogramlık kist, operasyonla alındı.

Medicana Sivas Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, 20 yaşındaki Esma Hatun Öcalan, karın ağrısı, mide bulantısı ve sindirim sistemi şikayetleriyle hastaneye başvurdu.

Karnında küçük bir kitle tespit edilen Öcalan'ın tedavisine kendi isteği üzerine ara verildi. İlerleyen günlerde ağrıları artan ve yeniden hastaneye başvuran Öcalan'ın karnındaki kitlenin karpuz büyüklüğüne ulaştığı tespit edildi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Levent Kandemir ve Op. Dr. Gültekin Koçun, yaklaşık 2 saat süren başarılı bir operasyonla kitleyi çıkarmayı başardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kandemir, hastanın açık ameliyat yapılması halinde ileride çocuk sahibi olamama ihtimali bulunduğunu belirterek, bu nedenle zor da olsa kapalı ameliyatı tercih ettiklerini anlattı.

Ameliyatın başarılı geçtiğini ve hastanın sağlığına kavuştuğunu aktaran Kandemir, "Kapalı ameliyatın daha çok avantajları var. Hasta bir günde iyileşip gidebiliyor." ifadelerini kullandı.

- "Kitle karpuz büyüklüğünde"

Koçun ise Öcalan'dan çıkarttıkları kitlenin karpuz büyüklüğünde olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kitlenin büyüklüğü 20 santimetre. Bir küre gibi, benzetmek gerekirse 4-5 kiloluk karpuz büyüklüğünde. Hastanın bütün konforunu bozuyor, mide, bağırsak hareketlerini azaltıyordu. Hastamızda çok büyük rahatlama olacak, ilk günden de bu rahatlamayı bize ifade etti. İnşallah bundan sonra böyle bir şikayeti olmayacak."

Kızı sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirten anne Zeliha Öcalan ise ameliyatı gerçekleştiren ekibe teşekkür etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sivas'taki bakım ve rehabilite merkezi sahipsiz hayvanlara yuva oluyorSivas'taki bakım ve rehabilite merkezi sahipsiz hayvanlara yuva oluyor
Eskişehir'de çiftçilerin çabası ve yağışlar göleti doldurduEskişehir'de çiftçilerin çabası ve yağışlar göleti doldurdu
Şehit savcı Kiraz'ın katilini öven sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlatıldıŞehit savcı Kiraz'ın katilini öven sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Anahtar Kelimeler:
Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 17 Mart Perşembe

İmsak
05:11
Sabah
06:34
Öğle
12:45
İkindi
16:07
Akşam
18:47
Yatsı
20:05
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Güzellik kraliçesinden silahlı paylaşım! “Kanla yazıyoruz”

Güzellik kraliçesinden silahlı paylaşım! “Kanla yazıyoruz”

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tıbbi olarak kullanılan en eski bitki! Ağrılarınızı şıp diye keser

Tıbbi olarak kullanılan en eski bitki! Ağrılarınızı şıp diye keser

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.