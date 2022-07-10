Sivas'ta bir kişi misafirliğe gittiği evde ölü bulundu

SİVAS (AA) - İstanbul'dan Sivas'taki arkadaşına misafirliğe giden kişi, evde ölü bulundu.

Sularbaşı Mahallesi Kepenek Caddesi'nde yaşayan N.E'ye İstanbul'dan bayram ziyareti için gelen R.B'nin odada hareketsiz yattığını gören arkadaşı, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Eve gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde R.B'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından R.B'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.



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