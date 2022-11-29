YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas'ta bir tarlada obruk oluştu

Sivas'ta bir tarlada obruk oluştu

29.11.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ın Hafik ilçesinde bir tarlada yaklaşık 10 metre çapında obruk meydana geldi.

Sivas'ta bir tarlada obruk oluştu

Çay Mahallesi'nde bir tarladaki obruğun oluşumuna denk gelen Fatih Rüştü Soğancıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede hayvanlarını otlattığı esnada obruğa şahit olduğunu söyledi.

Hayvanlarıyla ilerlerken bir ses duyduğunu belirten Soğancıoğlu, "Önce kaya parçasının düştüğünü zannettim. Toz, duman derken ilk etapta yanaşamadım." dedi.

Daha sonra bölgeye yaklaştığını anlatan Soğancıoğlu, "Yaklaşık 20 metre derinliğinde obruk oluşmuş. Su görmedim, hala kıyıları uçuyordu. Panikle hayvanlarımı alarak uzaklaştım. Yetkililere bildirdim, onlar da tarla sahibine bildirdi." diye konuştu.

Soğancıoğlu, yetkililerin bölgede inceleme yaptığını dile getirdi.

Öte yandan 10 metre çapındaki obruğun doldurulması için çalışma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gemerek’te otomobiller çarpıştı: 2 yaralıGemerek’te otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
Eskişehir'de zamsız fiyattan su almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturduEskişehir'de zamsız fiyattan su almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu
112’yi arayıp ’İntihar edeceğim’ dedi, gelen ekipler cesediyle karşılaştı112’yi arayıp ’İntihar edeceğim’ dedi, gelen ekipler cesediyle karşılaştı
Anahtar Kelimeler:
Sivas Hafik obruk

Sivas Namaz Vakitleri 29 Kasım Salı

İmsak
05:56
Sabah
07:24
Öğle
12:25
İkindi
14:54
Akşam
17:16
Yatsı
18:39
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.