Sivas'ta canlı hayvan pazarı yeniden açılacak

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan canlı hayvan pazarı, 13 Haziran Cumartesi günü yeniden faaliyetine başlayacak.

Vali Salih Ayhan, canlı hayvan pazarında incelemede bulunarak tedbirler hakkında bilgi aldı.

Hayvan pazarının cumartesi günü yeniden açılacağını belirten Ayhan, "Türkiye'nin en büyük canlı hayvan pazarında pandemi sürecinde birçok kısıtlamalar getirildi. Yakın zamanda normalleşme takvimi içerisinde de birçok kısıtlamalar kaldırıldı." dedi.

Ayhan, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin en büyük canlı hayvan pazarı olması hasebiyle birçok ilden yoğun şekilde buraya misafirlerimiz, tüccarlarımız geliyor. Pandemi sürecinde aldığımız tedbirler çok başarılı sonuçlar verdi. Türkiye'de bu alanda en iyilerden birisiyiz. Şarkışla da bunların en başında gelmekte. İlçede hiç vaka olmadı. Kurumlarımızın bu konuda reaksiyonları, kurallara riayet etmesi ve vatandaşımızın bilinçli olması hasebiyle bu süreci çok iyi götürdük. Dolayısıyla 2 hafta boyunca da hayvan pazarımızı açmadık. Ama gelinen noktada sürecin normalleşmesiyle birlikte bu alandaki kısıtlamamızı şimdi kaldırıyoruz."