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Sivas'ta cemevini ziyaret eden Vali Ayhan, kardeşlik mesajı verdi:

30.04.2022 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Sevgiyi, kardeşliği, yardımlaşma ve dayanışmayı iliklerimize kadar yaşadığımız mübarek ramazan ayını bitiriyoruz. Rabb'im bayramı da hep birlikte geçirmeyi nasip etsin"

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, Ramazan Bayramı öncesi Cem Vakfı Sivas Şubesi Alibaba Cemevi'ni ziyaret etti.

Kent merkezindeki cemevine gelen Vali Ayhan'ı Cem Vakfı Sivas Şubesi Başkanı Ünal Karataş ve vatandaşlar karşıladı.

Vali Ayhan, yaptığı konuşmada, 1234 köy ve 700'ün üzerinde mezrasıyla Türkiye'nin yüzölçümü en geniş şehirlerinden Sivas'ta 491 cemevinin olduğunu söyledi.

Kentte cemevlerinin dernek, sosyal tesis ve köy konağı gibi farklı statülerde kullanıldığını dile getiren Ayhan, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla milli birlik ve beraberlik çalışması çerçevesinde ilimizde bulunan cemevleri ile görüşülerek talepleri ve ihtiyaçları alındı. Bu sene bu planlama çerçevesinde yaklaşık 5 milyon 400 bin lira kaynak planlaması yaptık. Çalışmalara da hızlı bir şekilde devam etmekteyiz. 491 cemevimizden 609 talep geldi. Bu taleplerin yüzde 67’sini yerine getirdik. 315 talep çözümlendi, 30 talebin işlemleri devam ediyor ve 128 talebin de çalışmaları sahada sürüyor. Türkiye geneline baktığımızda en çok talebin geldiği yer Sivas." ifadelerini kullandı.

Ayhan, söz konusu çalışmaların sadece fiziki ve maddi bir destek olmadığına dikkati çekerek, "Bu, gönülden bir destektir. Sivas, bu anlayışın en güzel tezahür ettiği yerdir. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Sevgiyi, kardeşliği, yardımlaşma ve dayanışmayı iliklerimize kadar yaşadığımız mübarek ramazan ayını bitiriyoruz. Rabb'im bayramı da hep birlikte geçirmeyi nasip etsin." diye konuştu.

Cem Vakfı Sivas Şubesi Başkanı Ünal Karataş da "Cemevlerinin geçmişten gelen birtakım sorunları vardı. Sayın Vali'mize çok teşekkür ediyoruz, bu zamana kadar hiçbir talebimizi karşılıksız bırakmadı. Her zaman kapısı açıktı bize ve sorunlara büyük bir titizlikle yaklaştı. Cemevlerimizden de olumlu dönüşler aldık. Hep birlikte güzel işler yaptık." dedi.

Ziyarette Vali Ayhan, çocuklara bayram harçlığı verdi, Alevi Dedesi Abdullah Atmaca dua ederek birlik ve beraberlik temennisinde bulundu.

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