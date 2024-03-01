Sivas’ta çocuk enfeksiyon uzmanı hasta kabulüne başladı.

2010 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini bitiren Uzm. Dr. Özlem Çakıcı, 2018 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında Uzmanlık Eğitimini, 2023 yılında ise Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları alanında yan dal eğitimini tamamladı. Sivas Numune Hastanesi’nde göreve başlayan Uzm. Dr. Çakıcı, hasta kabulüne başladı.

Sivas Numune Hastanesi resmi internet sayfasında yapılan duyuruda:

“Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları’nın yan dal bölümlerinden biri olup, çocukluk yaş grubunda virüs, bakteri, mantar, parazit vb. enfeksiyon etkenlerinin neden olduğu hastalıkların tanısı ve tedavisi ile ilgilenir.

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları polikliniğinden randevu alabilmek için Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı tarafından muayene edildikten sonra uygun görülmesi halinde yeşil alan eklenmesi gerekmektedir. Poliklinik muayene randevuları, Merkezi Hasta Randevu Sistemi ile (MHRS; Alo 182, E-Nabız ve mhrs.gov.tr üzerinden) verilmektedir.” ifadelerine yer verildi.

