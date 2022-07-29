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Sivas'ta çocuklarını darbettiği iddia edilen kadın gözaltına alındı

29.07.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta çocuklarını darbettiği iddia edilen kadın gözaltına alındı

Sivas'ta çocuklarını darbettiği iddia edilen kadın gözaltına alındı

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir kadın çocuklarını darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

İddiaya göre, Yenidoğan Mahallesi'nde F.Y, boşandıktan sonra da birlikte yaşamaya devam ettiği eski eşi E.Ö'nün, çocukları A.A.Y. (7) ve Ö.E.Y'ye (2) şiddet uyguladığından şüphelenerek eve kamera sistemi kurdu.

Kamera kayıtlarını inceleyen F.Y, eski eşinin çocuklarını darbettiğini görerek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alınan çocuklar, 4 Eylül Çocuk Evlerine yerleştirildi.

Baba F.Y, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların ağlama sesini duyan komşularının uyarısı üzerine evdeki kamera kayıtlarını izlediğini, E.Ö'nün çocukları dövdüğünü görünce de şikayetçi olduğunu belirterek, "Eşimin psikolojik rahatsızlıkları var, ilaç kullanıyor. Çocuklarımın şu an durumları iyi, onları görmeye geldim. Çocuğumun velayeti annesinde ancak bundan sonraki süreçte ben alacağım. Bununla ilgili davamızı açtık. İnşallah en kısa sürede sonuçlanması için gerekeni yapacağız. 10 ay önce boşanmıştık." diye konuştu.

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