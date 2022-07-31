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Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı

31.07.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Sivas-Erzincan kara yolunda seyreden O.T. idaresindeki 34 ELG 426 plakalı hafif ticari araç, Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan K.T, M.T, T.T, K.K, A.M.T. ve E.M.T. yaralandı.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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