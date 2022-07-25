Sivas'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde devrilen otomobildeki sürücü öldü, 2 kişi yaralandı.

E.B. (42) yönetimindeki 44 ADS 051 plakalı otomobil, Malatya-Gürün kara yolunun Gürün ilçesi yakınlarında devrildi.

Sürücü kaza yerinde hayatını kaybetti, araçtaki S.K. (18) ve E.E. (19) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

E.B'nin cenazesi de otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.



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