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Sivas'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

25.07.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Sivas'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde devrilen otomobildeki sürücü öldü, 2 kişi yaralandı.

E.B. (42) yönetimindeki 44 ADS 051 plakalı otomobil, Malatya-Gürün kara yolunun Gürün ilçesi yakınlarında devrildi.

Sürücü kaza yerinde hayatını kaybetti, araçtaki S.K. (18) ve E.E. (19) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

E.B'nin cenazesi de otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.

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trafik kazası Sivas

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