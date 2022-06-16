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Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

16.06.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

G.K. (39) yönetimindeki 19 HG 644 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun İmranlı ilçesi Beğendik köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan B.E. (87), V.K. (36), M.Z.K. (9) ve A.S.K. (7) yaralandı.

İmranlı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan B.E, Sivas'a sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sivas

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