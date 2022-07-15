YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

15.07.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Sivas-Ankara kara yolu Yılanlıkaya mevkisinde R.D. (41) idaresindeki 16 KIA 59 plakalı otomobil devrildi.

Kazada, sürücü ile Ö.D. (18), S.D. (83), R.D. (17) ve G.G. (74) yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan R.D, Ö.D. ve S.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Sivas'ta 15 Temmuz sergisiCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Sivas'ta 15 Temmuz sergisi
İzmir'de bir kadın evinde ölü bulunduİzmir'de bir kadın evinde ölü bulundu
Trabzon'da satırlı kavgada 1 kişi ağır yaralandıTrabzon'da satırlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 15 Temmuz Cuma

İmsak
03:20
Sabah
05:09
Öğle
12:43
İkindi
16:39
Akşam
20:07
Yatsı
21:48
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Göğüslerini elleriyle kapattı! Küvetin yanından paylaştı

Göğüslerini elleriyle kapattı! Küvetin yanından paylaştı

Kendi göğüslerini paylaştı! Yorumu şoke etti

Kendi göğüslerini paylaştı! Yorumu şoke etti

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Bu görüntüden kurtulmanın kolay bir yolu var

Bu görüntüden kurtulmanın kolay bir yolu var

Seks işçisinin öfkesi bir aileyi diri diri yaktı!

Seks işçisinin öfkesi bir aileyi diri diri yaktı!

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.