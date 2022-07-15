Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Sivas-Ankara kara yolu Yılanlıkaya mevkisinde R.D. (41) idaresindeki 16 KIA 59 plakalı otomobil devrildi.

Kazada, sürücü ile Ö.D. (18), S.D. (83), R.D. (17) ve G.G. (74) yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan R.D, Ö.D. ve S.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



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