Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

H.G. (39) yönetimindeki 53 HH 991 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu Yarhisar mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki H.G. (57), Z.G. (13), M.G. (36) ve E.G. (10) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Hafik İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz