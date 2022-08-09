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Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

09.08.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

H.G. (39) yönetimindeki 53 HH 991 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu Yarhisar mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki H.G. (57), Z.G. (13), M.G. (36) ve E.G. (10) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Hafik İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı.

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trafik kazası Sivas

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