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Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

22.08.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk, 5 kişi yaralandı.

E.E. yönetimindeki 75 AAC 731 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun Tepeköy mevkisinde devrildi.

Kazada otomobilde bulunan N.Ş. (42), Z.Ş. (16), S.Ş. (15), R.Ş. (6) ve K.Ş. (26) yaralandı.

Yaralılar, Zara Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Futbol: Spor Toto 1. LigFutbol: Spor Toto 1. Lig
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trafik kazası Sivas İmranlı

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