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Sivas'ta direğe çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

17.10.2022 01:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta direğe çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Sivas'ta direğe çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin direğe çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Ehliyetsiz sürücü R.T'nin (17) kullandığı 38 UV 287 plakalı otomobil, Pınarönü Mahallesi Dr. Ahmet Sadık Caddesi'nde kaldırım üzerindeki ağaç direğe çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan R.K. (18), E.B. (15) ve K.A. (17) yaralandı.

Otomobil içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı.

Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan R.T. ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

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trafik kazası Sivas Şarkışla

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