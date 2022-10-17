Sivas'ta direğe çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin direğe çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Ehliyetsiz sürücü R.T'nin (17) kullandığı 38 UV 287 plakalı otomobil, Pınarönü Mahallesi Dr. Ahmet Sadık Caddesi'nde kaldırım üzerindeki ağaç direğe çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan R.K. (18), E.B. (15) ve K.A. (17) yaralandı.

Otomobil içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı.

Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan R.T. ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.



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