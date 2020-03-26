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Sivas'ta eczaneden koronavirüse karşı naylonlu önlem

SİVAS HABERLERİ  | 26.03.2020 12:59 | Son Güncelleme

Sivas'ta eczaneden koronavirüse karşı naylonlu önlem

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir eczanede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı müşteri ile çalışanların temasını kesmek amacıyla tezgahların önüne şeffaf naylon çekilerek önlem alındı.

Atatürk Caddesi'nde eczacılık yapan Uğur Akkuş, aldığı tedbirle, koronavirüse karşı hem kendisinin ve çalışanlarının hem de müşterilerin sağlığını korumaya çalışıyor. Eczanede, şeffaf naylonda açılan küçük bölmeler sayesinde müşterilerle diyalog kurularak satış yapılıyor.

Akkuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs salgının tüm dünyayı tehdit ettiğini belirtti.

Devletin erkenden tedbirlerini aldığını anlatan Akkuş, "Vatandaşlar da bireysel tedbirlerini alıyor. Bizim eczanemiz de dar olduğu için hastalarla temasımız çok sık oluyor. Bizden hastaya, hastadan bize virüs geçmesini önlemek için böyle tedbir aldık. Vezne girişleri yaptık. Böyle çalışıyoruz." diye konuştu.

Akkuş, aldıkları tedbirin müşteriler tarafından olumlu karşılandığını, çalışanlar olarak da kendilerini güvende hissettiklerini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Eczane koronavirüs Sivas Uğur Akkuş

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Merkez
Aykut Eczanesi
Merkez
Berkay Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Sarkisla
Deniz Eczanesi
Yildizeli
Gözde Eczanesi
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