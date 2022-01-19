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Sivas'ta ekipler, kardan kapanan köyde rahatsızlanan çocuk için seferber oldu

19.01.2022 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta ekipler, kardan kapanan köyde rahatsızlanan çocuk için seferber oldu

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gemerek ilçesinde tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan çocuğun yardımına karla mücadele ekipleri yetişti.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı, Öziçi köyü Sıyırmalı mezrasında yaşayan astım bronşit hastası 9 yaşındaki S.T. rahatsızlandı.

S.T'nin ailesinin durumu bildirmesiyle ambulansla bölgeye hareket eden 112 Acil Servis ekipleri, tipi nedeniyle köye ulaşamadı.

Bunun üzerine bölgeye çağrılan özel idare ekipleri, iş makineleriyle yolu kardan temizledi.

Ambulans ile evinden alınan ve Gemerek Devlet Hastanesine getirilen S.T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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