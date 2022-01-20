Sivas'ta ekipler, tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta için seferber oldu

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan yaşlı adamın yardımına karla mücadele ekipleri yetişti.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Kalederesi köyü sakinlerinden 85 yaşındaki Ali Sönmez rahatsızlandı.

Sönmez'in yakınlarının durumu bildirmesiyle ambulansla bölgeye hareket eden 112 Acil Servis ekipleri, tipi nedeniyle köye ulaşamadı.

Bunun üzerine bölgeye çağrılan özel idare ekipleri, iş makineleriyle yolu kardan temizledi.

Göğüs ağrısı şikayeti olan yaşlı adam, ambulansla evinden alınarak Gürün Devlet Hastanesine götürüldü.



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