Sivas'ta ekipler, yolu kardan kapanan köydeki hasta için seferber oldu

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, sağlık ve karla mücadele ekiplerinin mücadelesiyle yolu kardan kapanan köydeki hasta ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İlçeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Sarıkavak köyünde yaşayan 57 yaşındaki İsrafil Şahin, yüksek ateş rahatsızlığı nedeniyle 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım talep etti.

Köy yolunun kardan kapalı olması nedeniyle sağlık ekipleri durumu, İlçe Özel İdaresine bildirdi.

İş makinesinin açtığı yolda ilerleyen ambulans yaklaşık 2 saatte köye ulaştı.

İlk muayenesi köyde yapılan Şahin, daha sonra Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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