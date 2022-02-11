YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas'ta ekipler, yolu kardan kapanan köydeki hasta için seferber oldu

Sivas'ta ekipler, yolu kardan kapanan köydeki hasta için seferber oldu

11.02.2022 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlçe Özel İdaresi ekiplerinin yolu açmasıyla köye ulaşan sağlık ekipleri hastayı ambulansla hastaneye götürdü

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, sağlık ve karla mücadele ekiplerinin mücadelesiyle yolu kardan kapanan köydeki hasta ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İlçeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Sarıkavak köyünde yaşayan 57 yaşındaki İsrafil Şahin, yüksek ateş rahatsızlığı nedeniyle 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım talep etti.

Köy yolunun kardan kapalı olması nedeniyle sağlık ekipleri durumu, İlçe Özel İdaresine bildirdi.

İş makinesinin açtığı yolda ilerleyen ambulans yaklaşık 2 saatte köye ulaştı.

İlk muayenesi köyde yapılan Şahin, daha sonra Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sivas'taki bakım ve rehabilite merkezi sahipsiz hayvanlara yuva oluyorSivas'taki bakım ve rehabilite merkezi sahipsiz hayvanlara yuva oluyor
Çeşme kıyılarında erkek cesedi bulunduÇeşme kıyılarında erkek cesedi bulundu
Köprünün demir korkuluklarını çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandıKöprünün demir korkuluklarını çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 11 Şubat Cuma

İmsak
05:59
Sabah
07:23
Öğle
12:51
İkindi
15:42
Akşam
18:10
Yatsı
19:28
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ünlü model iş insanını öldürmekle suçlanıyor! "Kocam ölürken yanındaydı..."

Ünlü model iş insanını öldürmekle suçlanıyor! "Kocam ölürken yanındaydı..."

Mutlu ilişkinin formülünde dikkat çeken cinsel ilişki detayı

Mutlu ilişkinin formülünde dikkat çeken cinsel ilişki detayı

Sevdiklerinizi mutlu edecek hediye fikirleri

Sevdiklerinizi mutlu edecek hediye fikirleri

Dünyaya duyurdular: Hamilelik tarih oluyor

Dünyaya duyurdular: Hamilelik tarih oluyor

Sarımsak ve zeytinyağının mucizeleri bitmiyor! Yüksek ateşe...

Sarımsak ve zeytinyağının mucizeleri bitmiyor! Yüksek ateşe...

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.