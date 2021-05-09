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Sivas'ta fırtınada çadırları zarar gören mevsimlik işçilere kaymakamlık yardım edecek

09.05.2021 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta fırtınada çadırları zarar gören mevsimlik işçilere kaymakamlık yardım edecek

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde dün etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle çadırları kullanılamaz hale gelen mevsimlik tarım işçilerine kaymakamlık sahip çıktı.

Şarkışla Kaymakamı Necati Aktan, şiddetli yağış nedeniyle Cemel Beldesi yolu üzerinde çadırları zarar gören mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti.

İşçilere "geçmiş olsun" dileklerini ileten Aktan, zarar gören çadırların yerine yenisinin yapılacağını söyledi.

Aktan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde ilçede şiddetli fırtınanın etkili olduğunu hatırlattı.

İlçede fırtına nedeniyle bazı binaların çatılarının uçtuğunu belirten Aktan, "Cemel Beldesi yolu üzerinde mevsimlik tarım işçilerimizin bulunduğu iki ailenin çadırı zarar gördü. Sıkıntıların giderilmesi konusunda, jandarma komutanlığımız ve kaymakamlığımız ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelimiz aktif görev aldılar. En kısa sürede sıkıntılar giderilecek." dedi.

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