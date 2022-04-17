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Sivas'ta geleneksel atlı okçuluk gösterisi yapıldı

17.04.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta geleneksel atlı okçuluk gösterisi yapıldı

SİVAS (AA) - Sivas Valiliği himayesinde Turizm Haftası kutlamaları kapsamında geleneksel atlı okçuluk heyecanı yaşandı.

Hamidiye Kültür Bahçesi Ferhan Geleneksel Ata Sporları Merkezi'nde "Ata Sporlarımızı Yaşatıyoruz" sloganıyla geleneksel atlı okçuluk gösterisi düzenlendi.

Gösteride at üzerinde ok atan sporcular, izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı.

Vali Salih Ayhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Turizm Haftası çerçevesinde güzel etkinliklerin gerçekleştirildiğini söyledi.

Hamidiye Kültür Bahçesi'nin turizm değerlerinin ön plana çıkartılması açısından büyük şans olduğunu belirten Ayhan, "Burası her alanda bir cazibe merkezi olacak. Bunlardan bir tanesi de ata sporları merkezi. Ata sporunu yaşatmamız açısından çok güzel bir mekan oldu." dedi.

Ayhan, Hamidiye Kültür Bahçesi'nin 250 bin metrekare alanda 22 farklı özgün projeyi bünyesinde barındırdığını dile getirerek şunları kaydetti:

"İçerisinde ata sporlarına önem verilen bir alan oldu. Hem ramazan ayının bereketini yaşıyoruz hem de ata sporumuzu yeni nesillere tanıtmış oluyoruz. Turizm Haftası'ndaki maksat ilin turizm potansiyellerini, değerlerini günün ihtiyacına uygun şekilde tanzim ederek geleceğe aktarabilmektir. Sivas'ın turizmde de var olabileceğini göstereceğiz. Özellikle yüksek hızlı trenle, bu altyapılarla Sivas turizmde çok iyi bir noktaya gelecek. Hedef koyduk, 2 milyon turist. Salgın döneminde çok yoğun şekilde altyapı çalışmalarını gerçekleştirdik. Bu altyapılarla Sivas daha iyi olacak."

Gösteriyi, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca ile vatandaşlar da izledi.

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