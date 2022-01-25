Sivas'ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

M.İ. (72) yönetimindeki 58 HG 613 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Kayseri kara yolunun Koyuncu köyü mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Ş.İ. (66) ve K.Y. (75) yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz