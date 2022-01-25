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Sivas'ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

25.01.2022 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

M.İ. (72) yönetimindeki 58 HG 613 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Kayseri kara yolunun Koyuncu köyü mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Ş.İ. (66) ve K.Y. (75) yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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trafik kazası Sivas

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