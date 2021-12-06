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Sivas'ta hibe desteğiyle yenilenen laboratuvar bölgeye hizmet verecek

06.12.2021 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

STB Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu: - "Borsamız laboratuvarında tahıl ürünleri, buğday, arpa, mısır, tritikale, çavdar, yulaf, baklagillerden nohut, mercimek kuru fasulye, et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünlerinin tamamı, yem, küspe ve bal ürünlerinin tahlili yapılmaktadır"

SİVAS (AA) - Sivas'ta 660 bin lirası hibe olmak üzere 1 milyon lira kaynakla son teknoloji cihazlarla yenilenen Sivas Ticaret Borsası (STB) Gıda ve Tarımsal Ürünler Analiz Laboratuvarı, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'ne hizmet verecek.

Tarımdan hayvancılığa kadar pek çok ürünün analiz edileceği laboratuvar sayesinde hem verimin artırılması hem de kaliteli ürünlerin ortaya çıkarılarak çok daha kolay müşteri bulunması hedefleniyor.

STB Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, AA muhabirine, 1 milyon liraya mal olan yenileme çalışması için ORAN Kalkınma Ajansından 660 bin lira hibe desteği aldıklarını belirterek, "Borsamız laboratuvarında tahıl ürünleri, buğday, arpa, mısır, tritikale, çavdar, yulaf, baklagillerden nohut, mercimek kuru fasulye, et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünlerinin tamamı, yem, küspe ve bal ürünlerinin tahlili yapılmaktadır." dedi.

Laboratuvarda 18 mühendisin çalıştığını dile getiren Hastaoğlu, "İç Anadolu'dan doğuya doğru gittiğimiz vakit laboratuvarımızın teknoloji anlamında bir benzerinin olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerimizdeki illerimize de hizmet vereceğiz. Bu sadece Sivas'ın faydalanacağı bir laboratuvar olmayacak, çok geniş bir coğrafyaya hizmet verecek." diye konuştu.

ORAN tarafından sağlanan hibe desteğiyle yenilenen analiz laboratuvarı 3 Aralık'ta kenti ziyaret eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından açılmıştı.

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